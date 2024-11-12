شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها وصول عمر مرموش نجم فرانكفورت الألمانى للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا ، وتحديد 75 جنيه سعر تذكرة مباراة مصر وبتسوانا فى الجولة الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

75 جنيها سعر تذكرة مباراة منتخبى مصر وبتسوانا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

حدد اتحاد كرة القدم 150 جنيها سعرا لتذكرة الدرجة الأولي لمباراة منتخب مصر أمام بتسوانا المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، كما تحدد 100 جنيها للدرجة الثانية و75 جنيها للدرجة الثالثة.

"باشا البلد وصل".. منتخب مصر يستقبل عمر مرموش في معسكر الفراعنة

استقبل منتخب مصر، عمر مرموش بحفاوة بالغة بعد انضمامه للمعسكر المقام حاليا بإستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة كاب فيردي بتصفيات أفريقيا.

جلسة علاجية لـ زيزو فى جيمانيزيوم الزمالك

أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

رسميًا .. قائمة إيهاب امين تفوز فى انتخابات اتحاد الجمباز حتي 2028

فازت قائمة الدكتور ايهاب امين برئاسة الاتحاد المصري للجمباز ، لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل، فوز القائمة رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

ياسر عبدالرؤوف يمنح الحكام تعليمات جديدة أبرزها عدم التعامل على السوشيال

أصدرت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف بعض التعليمات الجديدة للحكام بداية من اليوم الثلاثاء 12 – 11 – 2024 وذلك لفرض الانضباط خلال المرحلة المقبلة.

تعرف على مواعيد أول 3 جولات لبيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد أول 3 جولات من لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات الجرى لمدة 20 دقيقة وفقرة تأهيلة خاصة بالكرة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة النصر الليبي الودية المُقبلة.

الإسماعيلي يلاقي 6 أكتوبر وزد وديا خلال فترة التوقف

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز اللاعبين تمهيدا لاستئناف مسابقة الدوري.