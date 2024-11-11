بطولة فرنسا: ليل يفرّط بالفوز على نيس وليون يستعيد نغمة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - باريس : فرّط ليل بالعودة إلى الانتصارات وتعادل مع مضيفه نيس 2 2 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاءت نتيجة ليل بعد تعادلين أيضا أمام ليون في الدوري (1 1) ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بالنتيجة عينها.

وبعدما كان قادرا على رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، خلف موناكو الثاني بفارق نقطتين، لكن بعيدا عن باريس سان جرمان المتصدر بثماني نقاط، وسّع هذا الفارق بإهداره نقطتين وبقائه في المركز الرابع.

في المقابل، أفلت نيس من خسارته الأولى بعد فوزين وتعادل في مختلف المسابقات، كما من خسارته الثانية في الدوري بعد سقوطه أمام مرسيليا في المرحلة الرابعة. جمع نقطته الـ17 في المركز الخامس.

وبعد تقدّم ليل عبر الشاب البلجيكي ماتياس فيرنانديس باردو في الدقيقة 17، أدرك المغربي سفيان ديوب الذي طرد في مواجهة توينتي الهولندي بعد صناعته هدفا، التعادل بهدفه الثاني في الدوري هذا الموسم (56).

لكنّ المدافع الهولندي ميتشل باكر أهدى التقدّم مجددا لليل مسجلا في الدقيقة 66.

وبعدما بدا أن ليل في طريقه إلى حصد النقاط الثلاث، عاجله البديل الشاب توم لوشيت بالتعادل في الرمق الأخير (90+6).

واستعاد ليون نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه سانت اتيان بهدف نظيف سجّله المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 29، وهو الثاني له في الدوري هذا الموسم، بعد 19 في الموسم الماضي و27 قبله.

واعتقد البديل الغاني إرنست نواماه أنه أمّن الفوز بهدف ثان في الدقيقة 81، لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغاه بداعي وجود لمسة يد.

كان ليون تعادل في المباريات الثلاث الأخيرة التي أعقبت خسارته أمام بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، لكن فوزه صعد به إلى المركز الخامس بـ18 نقطة.

أما سانت اتيان، فخسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات وبقي ضمن دائرة الخطر بـ10 نقاط فقط.

وواصل بريست مفاجأة الموسم الماضي، نتائجه المتذبذة وسقط أمام مضيفه مونبلييه متذيل الترتيب 1 3.

خسارةٌ هي الثانية له في آخر تسع مباريات، تعادل في اثنين منها أيضا في الدوري ودوري الأبطال.

وتراجع بريست إلى المركز الثاني عشر بـ13 نقطة فقط، فيما بقي مونبلييه في ذيل الترتيب بسبع نقاط.

وانتفض ريمس أخيرا بعد ثلاث هزائم وتغلب على مضيفه لوهافر بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من العاجي عمر دياكيتي (15) واليابانيين كيتو ناكامورا (21) وجونيا إيتو (57).

وتقدّم ريمس إلى المركز السابع بـ17 نقطة وبفارق الأهداف عن نيس السادس.