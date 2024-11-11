شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على ضم مدافع زد خلال انتقالات يناير ويطلب بديلا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مجددا فكرة ضم أحداً من مدافع فريق زد للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، وطلب من إدارة النادي البحث عن لاعبين أفضل من المعروضين عليه من فريق زد وتحديداً محمد إسماعيل ومصطفى العش.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "إدارة الأهلي ترغب في ضم صفقة دفاع خلال يناير المقبل بعد إصابة خط دفاع الفريق مؤخراً حيث تعرض رامي ربيعة وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة بجانب الإصابة الطويلة التي يعاني منها أشرف داري في الكاحل، فضلاً عن ظهور يوسف أيمن بمستوى سيئ حينما شارك مع الفريق ليضطر كولر للدفع بـ أحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح في خط الدفاع أمام زد مؤخراً في الدوري ".

وقال محمد الليثى " كولر غير مُقتنع بقدرات محمد إسماعيل أو مصطفى العش ويرفض فكرة التعاقد مع أحدهما، ويبحث الأهلي عن حل لهذه الأزمة قبل حلول انتقالات يناير ".

على صعيد متصل ، حدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.