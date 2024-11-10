شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك في التوقف الدولي.. مباراة ودية في ليبيا وتجهيز المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فترة التوقف الدولي الحالية، فى إعادة تأهيل الفريق من الناحية الفنية والبدنية، قبل عودة استئناف مسابقة الدورى والمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

ويعمل الجهاز الفنى للزمالك على استغلال فترة التوقف الدولى والتى سيواجه خلالها المنتخب الوطنى منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، فى تجهيز المصابين ورفع كفاءة اللاعبين الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم.

وينهى ثنائي الزمالك أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي برنامجهما التأهيلي المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد التوقف الدولي، حيث يعاني "زيزو" من مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

كما استقر البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك، على ضم محمود حمدي الونش لقائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد فترة التوقف الدولى، مشاركة نادى الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.