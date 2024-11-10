شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: نشكر وزير الطيران على التعاون لإنهاء سفر المنتخب على طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

وجه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الشكر للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ، على التعاون والجهد المبذول من جانبه لتسهيل و إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر بعثة المنتخب الوطني خلال رحلته إلى كاب فيردي لمواجهتها يوم 15 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

أضاف إبراهيم حسن أن وزير الطيران الدكتور سامح الحفني لم يتوانى في المساعدة وتسهيل مهمة سفر المنتخب في رحلاته السابقة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة و مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أول تدريباته في الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى استعدادا لمباراة كاب فيردي المقرر لها 15نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد الحصول على 12 نقطة من أصل 4 مباريات لعبها الفريق حتى الآن وقبل جولتين من انتهاء مباريات التصفيات.

يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.