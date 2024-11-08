شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يراقب أداء سموحة الليلة أمام الزمالك بحثاً عن انتصار جديد للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يراقب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش مباراة الزمالك وسموحة اليوم فى الدوري المصري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الموج الازرق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن الانتصار الثانى على التوالى لفريقه.

يلتقي فريقا الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم،الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،في ظل رغبة حصد الثلاث نقاط لاستمرار سلسلة الانتصارات.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الاولى للدوري ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.