شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور... جولة لممثلي الأولمبية الدولية في المتحف الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام ممثلا اللجنة الأولمبية الدولية وفي مقدمتهم اولي دودفيلد المدير المساعد لقسم الأولمبي 365 باللجنة الأولمبية الدولية، بجولة داخل متحف اللجنة الأولمبية المصرية بحضور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث .

أبدى ممثلا اللجنة الأولمبية الدولية سعادتهم بهذه الجولة والتي عكست التاريخ الكبير لمصر في الرياضة على المستوى الأولمبي والإفريقي والعربي .

عبر دودفيلد عن تقديره الشديد للتاريخ الأولمبي المصري والذي لم يكن يتوقع أنه بهذا الثراء معرباً عن سعادته برؤية هذا القدر من التذكارات التاريخية للحركة الأولمبية والتي لم يراها في مكان اخر.

تأتي هذه الزيارة لمتحف اللجنة الأولمبية المصرية على هامش تواجدهم في مصر لحضور المؤتمر الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في القاهرة، بمشاركة وفود من 182 دولة.

كما شاركت في هذا المؤتمر نائبة التنسيقية آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ،يومي 6 و7 نوفمبر، كمتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، وتناولت الجلستين الحديث عن التنمية الحضرية المستدامه في المجال الرياضي.

وأوضح اولي دودفيلد أن اللجنة الأولمبية الدولية تتعاون مع كيانات الأمم المتحدة وبنوك التنمية العامة ومؤسسات التمويل وقادة التنمية المستدامة عبر المجتمع المدني.

وأضاف أنه يتم تطبيق مشروعات اللجنة الاولمبية الدولية في خمس دول منها مصر.



جولة لوفد الأولمبية الدولية



شريف العريان مع وفد الاولمبية الدولية



شريف العريان



صور تذكارية لوفد الأولمبية الدولية



وفد الأولمبية الدلوية خلال جولته بالمتحف