شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر استبعاد سيف الجزيرى من قائمة الزمالك فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق من قائمة مواجهة سموحة، المقرر لها مساء اليوم، الجمعة فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن سبب استبعاد سيف الجزيرى من مواجهة سموحة، جاء وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، خاصة بعدما استشعر المدير الفنى غضب اللاعب بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى مواجهة البنك الأهلى، وهو ما دفع جوميز لاستبعاد اللاعب من لقاء سموحة، رغم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.

ويلتقي فريقا الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويخوض فريق الزمالك 4 مباريات مهمة خلال شهر نوفمبر في مختلف البطولات التي يشارك فيها،سواء في الدوري المصري أو الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك 3 - 2 البنك الأهلي (الجولة الأولى من الدوري وأقيمت 1 نوفمبر).

الزمالك × سموحة (الجولة الثانية من الدوري 8 نوفمبر ).

الزمالك × المصري (الجولة الثالثة من الدوري 23 نوفمبر ).