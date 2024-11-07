شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الألعاب الترفيهية يطلق بطولة كأس مصر لـكورف بول.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بطولة كأس مصر "للكورف بول" للمرة الأولى، غدا الجمعة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 8 نوفمبر الجارى على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام قرعة بطولة "كأس مصر" بحضور مندوب عن كل نادي، حيث تضم البطولة المرحلتين 15 سنة، والعمومي حيث تبدأ منافسات البطولة الساعة الواحدة ظهرا، وتقام البطولة بنظام المجموعات ثم مباريات الدور قبل النهائي، ويشارك في منافسات تحت 15 سنة 7 فرق، بينما مرحلة عمومي 12 فريقا، والفريق مكون من 8 لاعبين أقل عدد و16 كعدد أقصى، ومن المقرر أن تنطلق المباريات النهائية الساعة 9 مساء.

وتعد تلك أول بطولة كأس لرياضة الكورف بول، وأعرب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن امتنانه بتنظيم البطولة، ويأمل خروجها بشكل منظم.

وأشار البكرى إلى أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة.

ويهدف الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية على تعزيز مفهوم أن الرياضة والأنشطة ذات الصلة تساعد على التطوير البدني والاجتماعي والعقلى والروحي، مما يؤدى إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ويساعد الأفراد على أن يكونوا أفضل، لدى الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية مجموعة متميزة من اللعبات الرياضية والترفيهية لتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والدولية.