7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 6 - 11 - 2024، فى مقدمتها جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا وعمر جابر على هامش مران الزمالك وياسر إبراهيم يواصل التأهيل في الأهلي.

جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا وعمر جابر فى مران الزمالك

عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ثنائى الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادى استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

ياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي ويعود بعد مباراة زد

يواصل ياسر إبراهيم لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش المران بالجرى ‏حول الملعب وأداء بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادي، بعد ‏شكوى اللاعب من شد فى عضلات البطن.

حازم حسنى يحتفظ برئاسة اتحاد الرماية لمدة 4 سنوات

نجح حازم حسنى فى الاحتفاظ برئاسة اتحاد الرماية لمدة 4 سنوات مقبلة بعدما فاز فى الانتخابات التى عقدت منذ قليل بمقر الاتحادات باستاد القاهرة.

الأهلى يدرس فسخ عقد بيرسى تاو فى يناير ويقرر سفر هانى وفؤاد للنمسا

أكد الإعلامى محمد الليثى أن النادى الأهلى يدرس الاستغناء عن الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل مجاناً من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه خاصة أن هناك اتجاها بعدم التجديد للاعب الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.

الاستئناف سبب زيادة غرامة باتشيكو ضد الزمالك 269 ألف يورو

شهدت الساعات الماضية إعلان نادى الزمالك عن إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقات جيمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، وذلك بعد الحكم على استئنافه بقضية مستحقاته المتأخرة لدى النادى.

علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي خلال أسبوعين

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية خلال أسبوع أو ثلاثة أسابيع من الآن، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يشارك في المران الجماعي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

الأهلى يطلب تقريراً عن تاريخ إصابات أشرف داري بعد تكرار آلام الكاحل

طلب مسئولو النادي الأهلي من إدارة الاسكاوتنج في النادي إعداد تقرير شامل عن إصابات المغربي أشرف داري مدافع الفريق، قبل قدومه إلى القلعة الحمراء في الصيف الماضي، خاصة وقت وجوده مع الوداد المغربي ثم بريست الفرنسي وكذلك مع المنتخب المغربي، من أجل تقييم حالته بعد الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل وتسببت في تعطيل انطلاقته مع الأهلي منذ بداية الموسم الجاري.