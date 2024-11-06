شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اللائحة المالية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية" ، قرار اعتماد اللائحة المالية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في مجال الرياضة، على أن تكون وزارة الرياضة هي الجهة الإدارية المركزية للمنظمة.

وتتضمن اللائحة المالية 7 أبواب ، يضم كل باب بندا مختلفا من اللائحة المالية، مثل الميزانية و الحساب الختامي، و الإيرادات و كذلك المصروفات و السلفة المستديمة، و السلفة المؤقتة.

ووفقا للائحة فتضم المكافآت والبدلات والحوافز وكذلك الانتقالات وبدلات السفر ،والعمالة والمشتريات والخدمات و العمال .

وجاءت اللائحة المالية للمنظمة كالتالى ... من هنا..