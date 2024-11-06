شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اللائحة المالية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 02:58 م
نشرت الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية" ، قرار اعتماد اللائحة المالية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في مجال الرياضة، على أن تكون وزارة الرياضة هي الجهة الإدارية المركزية للمنظمة.
وتتضمن اللائحة المالية 7 أبواب ، يضم كل باب بندا مختلفا من اللائحة المالية، مثل الميزانية و الحساب الختامي، و الإيرادات و كذلك المصروفات و السلفة المستديمة، و السلفة المؤقتة.
ووفقا للائحة فتضم المكافآت والبدلات والحوافز وكذلك الانتقالات وبدلات السفر ،والعمالة والمشتريات والخدمات و العمال .
وجاءت اللائحة المالية للمنظمة كالتالى ... من هنا..
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