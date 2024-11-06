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الجريدة الرسمية تنشر اللائحة المالية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 02:58 م

نشرت الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية" ، قرار اعتماد اللائحة المالية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في مجال ، على أن تكون وزارة الرياضة هي الجهة الإدارية المركزية للمنظمة.

وتتضمن اللائحة المالية  7 أبواب ، يضم كل باب بندا مختلفا من اللائحة المالية، مثل الميزانية و الحساب الختامي، و الإيرادات و كذلك المصروفات و السلفة المستديمة، و السلفة المؤقتة.

ووفقا للائحة فتضم المكافآت والبدلات والحوافز وكذلك الانتقالات وبدلات السفر ،والعمالة والمشتريات والخدمات و العمال .

وجاءت اللائحة المالية للمنظمة  كالتالى ... من هنا..

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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