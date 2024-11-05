الامارات | رياضيون: لاعبو المنتخب مطالبون بالانضباط داخل الملعب وخارجه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد رياضيون ثماني خطوات مطلوبة من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال المواجهتين المرتقبتين أمام كل من قيرغيزستان وقطر يومَي 14 و19 الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيرين إلى أن هذه الخطوات ستساعد «الأبيض» على العودة مجدداً إلى واجهة المرشحين للتأهل المباشر إلى المونديال عن المجموعة الأولى، وتتمثل في اللعب بروح قتالية وحماسة كبيرتين وتفادي الأخطاء القاتلة، لاسيما الدفاعية التي تسببت في تراجع نتائج المنتخب في هذه التصفيات بجانب أهمية أن يكون لاعبو المنتخب في كامل تركيزهم وحضورهم الذهني، فضلاً عن ضرورة المنافسة القوية بين اللاعبين أنفسهم، بهدف ترك كل واحد منهم بصمته التي تميزه، إضافة إلى تحمل اللاعبين للمسؤولية، وعدم تحميلها للمدرب بينتو وحده، بجانب أهمية اللعب الجماعي لا الفردي، والتحلي بالجدية والانضباط خارج الملعب، من أجل التركيز الجيد في المباراتين المقبلتين، وكذلك ضرورة مواجهة الضغوط الإعلامية والجماهيرية بكل شجاعة، لافتين إلى أن المنتخب بحاجة إلى الفوز في المباراتين، لرفع رصيده إلى 10 نقاط حتى يتمكن من الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب مطالب بالفوز في المباراتين للتقدم خطوة جديدة إلى الأمام في المنافسة، علماً بأن المنتخب الإيراني يتصدر ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الأوزبكي بالرصيد ذاته، ثم الإمارات وقطر، ولكل منهما أربع نقاط، وقيرغيزستان ثلاث نقاط، وأخيراً كوريا الشمالية بنقطتين.

وأكد الرياضيون أن المنتخب استهلّ مشواره في هذه التصفيات الحاسمة بالفوز على نظيره المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما قدم أداء مميزاً، وحصد أول ثلاث نقاط، إلا أنه تراجع بعد ذلك، وفقد نقاطاً مهمة، إثر خسارته أمام كل من إيران وأوزبكستان، وتعادله أمام كوريا الشمالية.

وسيخوض المنتخب معسكر إعداد خارجي في أبوظبي، اعتباراً من الجمعة المقبلة، إذ حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، لاستضافة مباراة قيرغيزستان، فيما ستقام مباراة المنتخب أمام منتخب قطر على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

فرصة تاريخية

وشدّد عضو شركة كرة القدم بنادي الشارقة والمحلل الفني جمال بوهندي على أهمية أن يكون اسم منتخب الإمارات حاضراً أمام لاعبي الأبيض خلال المواجهتين المقبلتين، مؤكداً أن المنتخب أمام فرصة تاريخية في المحافظة على حظوظه في التأهل إلى المونديال إلى جانب ثمانية منتخبات آسيوية ستتأهل إلى المونديال.

وأضاف بوهندي: «يجب على المنتخب عدم التنازل عن أي نقطة، كون التصفيات وصلت مرحلة العد التنازلي».

وأشار بوهندي إلى أن الكل كان قد تفاءل بالصورة المميزة التي ظهر بها المنتخب أمام قطر، لكنه بدأ بالتراجع بعد ذلك خلال مبارياته الأخيرة، مشدداً على أن أمام لاعبي المنتخب الفرصة لإسعاد الجماهير الإماراتية.

وأكد جمال بوهندي أهمية أن يختم المنتخب مباريات الذهاب بالفوز على قيرغيزستان، بعدما كان قد استهل مشواره في هذه التصفيات أيضاً بالفوز على قطر.

تحمّل المسؤولية

بدوره أكد المحلل الرياضي عادل الحمادي، أنه يجب على لاعبي المنتخب تحمل المسؤولية بكل شجاعة، كون المنتخب سيخوض مباراتين مهمتين أمام كل من قيرغيزستان وقطر، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين إدراك أنه ليس هناك مجال لإهدار أي نقطة جديدة، لأن ذلك سيقلل من حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال، مؤكداً قدرة المنتخب على تجاوز التحديات مع مضاعفة الجهود وصولاً إلى الظهور القوي والمشرف. وقال الحمادي «المنتخب أهدر فرصاً عدة، من أجل حصد مزيد من النقاط، وعليه التفكير في التأهل المباشر للمونديال، وليس انتظار اللعب في الملحق، ما يصعّب من مهمته ويُدخله في حسابات معقدة، ورغم أن المنتخب قادر على التأهل، لكن على الجهاز الفني معالجة الخلل الذي يكمن في المنظومة بكاملها أولاً، لاسيما أن هناك أسباباً كثيرة تسببت في تراجع المنتخب خلال الجولات الثلاث الماضية».

التحلي بالروح القتالية

من جانبه، أكد مدرب فريق دبا، محمد الخديم، أهمية تحلي لاعبي المنتخب بالروح القتالية العالية خلال المباراتين المقبلتين، مشيراً إلى أن الروح القتالية التي ظهر بها المنتخب أمام نظيره في الجولة الأولى كانت العامل الحاسم في تفوقه بهذه المباراة.

وأضاف الخديم: «يجب على لاعبي المنتخب ألا يفقدوا الأمل حتى آخر لحظة في هذا المشوار، وليس هناك مستحيل في كرة القدم، والفرصة لاتزال مواتية للمنافسة على بطاقة التأهل للمونديال».

الخطوات الـ 8 المطلوبة من لاعبي المنتخب

1- اللعب بروح قتالية وحماسة كبيرتين.

2- تفادي الأخطاء القاتلة لاسيما الدفاعية.

3- الحضور الذهني للاعبين والتركيز.

4- محاولة كل لاعب ترك بصمة خاصة به.

5- المسؤولية الجماعية للفريق بأكمله، وليس المدرب بينتو وحده.

6- اللعب الجماعي لا الفردي.

7- التحلي بالجدية والانضباط خارج الملعب.

8- مواجهة الضغوط الإعلامية والجماهيرية بشجاعة.

. المنتخب يتجمع في أبوظبي، الجمعة المقبلة، استعداداً لمواصلة تصفيات كأس العالم 2026.

. مباراتا المنتخب أمام قيرغيزستان وقطر تقامان في أبوظبي يومَي 14 و19 نوفمبر الجاري.