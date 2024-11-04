شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يبدأ دراسة زد قبل مواجهة الخميس فى الجولة الثانية للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على دراسة فريق زد منافسه فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الخميس المقبل، من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات الخصم الماضية، خاصة مباراته أمام الجونة بالجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحصل كولر على فيديوهات من ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي بشأن طريقة لعب زد وأسلوبه فى الاستحواذ على الكرة وموقفه فى الحالة الدفاعية، وكذلك الحالة الهجومية، وأبرز مفاتيح اللعب وأهم الأوراق الرابة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة للفريق الأحمر قبل موقعة الخميس.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غد ، السبت، بإستاد السلام.