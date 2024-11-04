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لقاءات قوية فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:00 ص

تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى سادس جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 على صعيد 8 مواجهات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، وادى دجلة مع أصحاب الجياد و سموحة مع دلفى و الصيد مع الأهلى و هليوبوليس مع العبور والمقاولون مع الزمالك وهليوليدو مع الزهور والمعادى مع سبورتنج والطيران مع الشمس.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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