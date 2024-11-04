شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى سادس جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 على صعيد 8 مواجهات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، وادى دجلة مع أصحاب الجياد و سموحة مع دلفى و الصيد مع الأهلى و هليوبوليس مع العبور والمقاولون مع الزمالك وهليوليدو مع الزهور والمعادى مع سبورتنج والطيران مع الشمس.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.