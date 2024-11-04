شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 3 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 – 11 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: استئناف الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة زد في الدوري وحالة ياسر إبراهيم الطبية وموقف ناصر ماهر من مباراة سموحة.

طبيب الزمالك: ناصر ماهر جاهز طبيا لمباراة سموحة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الأهلى.. محاضرة مطولة بالفيديو.. و‏تدريبات استشفائية للأساسيين

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات ‏الدوري الممتاز.‏

طبيب الأهلى: ياسر إبراهيم يعانى من شد فى عضلات البطن السفلى

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب ‏الفريق، يعاني من شد في عضلات البطن السفلى، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

كهربا يتعافى من إصابة الركبة وينتظم فى تدريبات الأهلى

شهد مران الأهلي اليوم الأحد مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بشكل طبيعي بعدما تعافى من الإصابة في الركبة التي تسببت في استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا أمس السبت في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري المصري.

الإسماعيلي يتعادل مع منية النصر 1-1 ودياً

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مع نظيره منية النصر بهدف فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية.

السكة الحديد يهزم طنطا ودجلة يخطف نقطة من كهرباء الإسماعيلية فى المحترفين

حقق فريق السكة الحديد فوزا مهما على طنطا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

محمد عواد مستمر فى قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استدعاء محمد عواد حارس مرمى الزمالك لقائمة المنتخب المقبلة استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.