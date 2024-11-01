الامارات | دبي تستضيف نهائي جولة «دي بي وورلد العالمية» للغولف 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جولة «دي بي وورلد» للغولف (أغلى بطولة في العالم) إقامة الجولة الختامية من البطولة، على ملاعب عقارات جميرا للغولف من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب السباق إلى دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدّث خلاله أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لجولة «دي بي وورلد» في الشرق الأوسط، توم فيليبس، والنجم الأسكتلندي إيوان فيرغسون الفائز بلقب جولة «دي بي وورلد» ثلاث مرات والمصنّف 26 على العالم، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة. وتم الإعلان عن مشاركة النجوم روري ماكلروي، وتومي فليتوود، وبيلي هورشيل، وشين لوري، وجستن روس، وآدم سكوت، وروبرت ماكنتاير، إضافة إلى إيوان فيرغسون، وغيرهم.

وقبل انطلاقة المؤتمر الصحافي تم عرض كأس بطولة جولة «دي بي وورلد» العالمية للغولف وصولجان جولة «دي بي وورلد» للغولف، في قلب حي دبي للتصميم في انسجام رائع مع برج خليفة.

وقال سعيد حارب: «يسرنا أن تكون دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً وجهة عالمية مفضلة لتنظيم بطولات الغولف، حيث تجتمع نخبة اللاعبين في أكبر وأغلى وأهم البطولات، كما يسرّنا أن نشهد ارتفاعاً متزايداً في أعداد المشاهدين لهذه البطولات، خصوصاً بطولة جولة «دي بي وورلد»، حيث بلغ عدد المشاهدين للنسخة الأخيرة 79 ألف متفرج، وهو الأكبر على الإطلاق، كما ارتفع عدد المشاهدين للمنافسات عبر القنوات العالمية، وأنا سعيد أن ارتبطت بهذه البطولة منذ النسخة الأولى في عام 2009».

وأضاف حارب: «دبي تضم أجمل وأرقى ملاعب الغولف، كما تمتلك عوامل جذب عديدة أخرى، من بينها المنشآت الفندقية وتطور قطاع النقل والاتصالات، وحركة الطيران الجوي، وكل هذا يسهم في جعل المشاركة في البطولات هنا ممتعة للاعبين، وكذلك ممتعة للجماهير التي تتابع المنافسات من داخل الدولة وخارجها، ونفخر بأن لدينا خبرات تنظيمية كبيرة تستطيع تنظيم أكبر البطولات، سواء من الإماراتيين أو من الأصدقاء في (دي بي وورلد) والمنظمين العالميين، ونحن حريصون على مواصلة التعاون معهم، من أجل تحقيق مزيد من التطور والنمو لهذه الرياضة المرموقة».

وتضم جولة «دي بي وورلد» للغولف 44 بطولة تقام في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتضم الجولة الختامية في دبي نخبة من أفضل 50 لاعباً من التصنيفات العالمية.