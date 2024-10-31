شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من شبح الرحيل إلى التشكيل الأساسي في القطبين.. آخرهم طاهر محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عندما تعطيك الكرة القدم الفرصة لإثبات قدراتك لا ترفضها" شعار رفعه 5 لاعبين في الاهلى والزمالك لإثبات أحقيتهم في التواجد في التشكيل الأساسى للقطبين وأنهم جديرون بارتداء قمصان أكبر ناديين في مصر.

ونجح 5 لاعبين في قلب مصيرهم من الرحيل إلى العودة للتشكيل الأساسى وحجز مكان لهم نستعرضهم في التقرير التالى.. رامى ربيعة



يعد رامى ربيعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر، أول هؤلاء اللاعبين، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلى إلى المقاولون العرب، إلا أن غلق القيد حال دون ذلك بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى موسيمانى مدرب الأهلى آنذاك، وانتظر رامى الفرصة بفارغ الصبر، حتى استعاد مستواه مع السويسرى مارسيل كولر وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية في الأهلى وعاد مرة أخرى للمنتخب ليؤكد جدارته وأنه أحد أفضل المدافعين في الوقت الحالي بل والأهم بفضل مستوه الحالي.

أكرم توفيق

ثانى اللاعبين هو أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى، الذى تعرض لإصابة قطع الرباط الصليبى للمرة الثانية، ليعود من الإصابة على مقاعد البدلاء وعدم الاعتماد عليه في المباريات، وبدأت الأحاديث عن إعارته تارة ومرة دخوله في صفقات تبادلية، حتى استغل الفرصة التي جاءت له وأثبت أحقيته في اللعب بشكل أساسى وتسبب أداؤه المميز في رحيل الدولى المالى أليو ديانج بعدما أصبح أكرم هو اللاعب الأساسى في تشكيل الأهلى، كما أصبح جوكر في يد كولر يدفع به في الظهير الأيمن حال الاحتياج إليه وهو ما حدث في ظل إصابة محمد هانى وعمر كمال عبد الواحد.

حمزة المثلوثى

ثالث اللاعبين هو التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك، الذى كان يتعرض لهجوم كبير من الجماهير والمحليين بعد أدائه المتواضع في الظهير الأيمن، حتى بدأ مسئولو الأبيض في التفكير في رحيل التونسى، إلا أن حمزة المثلوثى استغل مشاركته في مركز المساك ليظهر جودة كبيرة كان الزمالك في حاجة لها مع إصابة الونش، ليصبح المثلوثى أهم لاعب في منظومة دفاع الزمالك.

محمد عواد

رابع اللاعبين هو محمد عواد حارس مرمى الزمالك، الذى كان يحضر شنطته للرحيل عن القلعة البيضاء مع نهاية عقده مع الفريق، بعدما أصبح جليسا لدكة البدلاء لمحمد صبحى، بالإضافة إلى عدم توصله لاتفاق مع الزمالك على تجديد عقده، إلا أن كل ذلك تحول بعد إصابة محمد صبحى وتقارب المفاوضات وتم التجديد له، ليعود لعرين الزمالك ويقود الزمالك للتتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى، بعدما تصدى لركلة جزاء وتوج بأفضل لاعب في المباراة، وكان النجم الأول للزمالك في مباراتى السوبر المحلى وتصدى للعديد من الهجمات الصعبة وركلتين جزاء إلا أن لاعبى الزمالك أهدروا 3 ركلات.

طاهر محمد طاهر

آخر اللاعبين هو طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلى، بل دخل في مفاوضات مع بعض الأندية للرحيل، إلا أن تراجع مستوى بيرسى تاو منح اللاعب قبلة الحياة بعدما أعاده كولر لتشكيل الأهلى ليقدم طاهر أفضل مستوياته ويقود الأهلى للتتويج بكأس السوبر المحلى بعدما توج بهداف البطولة، كما قاد الاهلى للفوز على العين الإماراتى بثلاثية نظيفة، صنع منها الهدف الأجمل لإمام عاشور.