شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بهزم فيجانا التزانى ويصعد لنصف نهائى تصفيات أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي فوزا عريضا على حساب فريق فيجانا التنزانى بنتيجة 130-47 في ربع نهائى التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية المقامة في تنزانيا.

وأقيمت المباراة على صالة أمان الرياضية، وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضا قويا، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزا مستحقا على حساب بطل أوغندا.

وفاو الأهلى امام كلا من فيجانا التنزانى ، ثم سيسترز البورندي، و كذلك أمام كى جى الأوغندى في المباراة الثالثة ، على أن يخوض نصف النهائي غدا.

وتضم قائمة الأهلى في البطولة كلا من دينا عمرو- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.