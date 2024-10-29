ميدو يكشف أول قرار لحسين لبيب بعد الحكم على ثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موقف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الأبيض، بعد الحكم بحبس ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" وعبدالواحد السيد، لمدة شهر.

وقررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حبس ثلاثي الزمالك، لمدة شهر وتوقيع غرامة عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "تحدثت مع الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، وأخبرني بأن المحامي المنوط بالدفاع عن أولاد الزمالك سيتقدم اليوم باستئناف على الحكم الصادر ضد أولادنا".

اقرأ أيضًا:

الحبس لمدة شهر.. نص الحكم على ثلاثي الزمالك في الإمارات (صورة)