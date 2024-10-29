محكمة أبو ظبي تحسم مصير ثلاثي الزمالك اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تحسم محكمة أبو ظبي الإماراتية، اليوم، مصير الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة بـ الزمالك ومعه ثنائي الفريق الأبيض نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي.

وتشهد محكمة أبو ظبي اليوم جلسة الحكم على الثلاثي، بعد عدد من الجلسات على مدار الأسبوع الماضي، منذ واقعة المشادة مع أطراف الازمة من الجانب الإماراتي.

وكان الثلاثي دخلوا في شجار مع مسؤولي ملعب ستاد آل نهيان إلى جانب أحد افراد الأمن قبل السماح لهم بالرحيل بعد مباراة بيراميدز يوم الأحد قبل الماضي، وذهب الثلاثي إلى قسم الشعبية في أبو ظبي في اليوم التالي ومن وقتها وهم داخل الحجز.

وجرى عرض اللاعبين على النيابة في اليوم التالي للأزمة، ومن بعدها تم تحويلهم إلى المحكمة والتي بدورها أجلت الجلسة حتى يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري.

وقدم محامو الزمالك طلبا لتبكير موعد الجلسة وبالفعل تم تحديد موعد يوم الخميس قبل أن تنتهي الجلسة بتأجيلها إلى اليوم للنطق بالحكم.

ويوجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ومعه حسام المندوه الحسيني أمين الصندوق واحمد خالد حسانين عضو المجلس في أبو ظبي حيث رفضوا العودة قبل انتهاء الأزمة والعودة بالثلاثي.