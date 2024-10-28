التعادل يحسم مباراة الـ8 أهداف بين إنتر ميلان و يوفنتوس بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة القمة بين الإنتر واليوفي بثمانية أهداف على ملعب جوزيبي مياتزا.

أبرز أحداث مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

سجل هدف الإنتر الأول، زيلينسكي في الدقيقة 15.

سجل هدف اليوفي الأول، فلاهوفيتش في الدقيقة 20.

سجل هدف اليوفي الثاني، تيموتي وياه في الدقيقة 26.

سجل هدف الإنتر الثاني، مخيتاريان في الدقيقة 35.

سجل هدف الإنتر الثالث، زيلينسكي في الدقيقة 37.

سجل هدف الإنتر الرابع، دومفريس في الدقيقة 53.

سجل هدف اليوفي الثالث، كينان يلدز وياه في الدقيقة 71.

سجل هدف اليوفي الرابع، كينان يلدز وياه في الدقيقة 82.

وبهذا التعادل، احتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بينما جاء يوفنتوس ثالثا برصيد 17 نقطة.

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