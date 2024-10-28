بطولة إيطاليا: البديل التركي يلديز ينقذ يوفنتوس من سقوط مدو أمام إنتر

الرياص - اسماء السيد - روما : أعاد البديل المهاجم الدولي التركي كينان يلديز فريقه يوفنتوس من بعيد وأنقذه بثنائية من سقوط مدو على أرض غريمه التقليدي إنتر، فارضا التعادل 4 4 الأحد على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو في "دربي إيطاليا" في قمة المرحلة التاسعة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان إنتر في طريقه الى حسم الدربي في صالحه وبنتيجة كبيرة عندما تقدم 4 2 حتى الدقيقة 53، بينها ثنائية لمهاجمه الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي، وكان بإمكانه زيادة غلته بالنظر الى الفرص التي سنحت أمام مهاجميه، لكنه دفع الثمن غاليا بدخول يلديز في الدقيقة 61 حيث لعب دور المنقذ لفريق "السيدة العجوز" بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 71 و82.

وصبت النتيجة في مصلحة نابولي المتصدر والفائز على ليتشي 1 0 السبت، حيث ابتعد بفارق أربع نقاط عن إنتر حامل اللقب وخمس نقاط عن يوفنتوس الثالث.

وتقدم إنتر بواسطة جيلينكسي (15 من ركلة جزاء)، ورد يوفنتوس بهدفين للصربي دوشان فلاهوفيتش (20) والأميركي تيموثي وياه (26)، ثم سجل إنتر ثلاثة أهداف عبر الأرميني هنريخ مخيتاريان (35) وجيلينسكي (37 من ركلة جزاء) والهولندي دنزل دمفريس (53)، قبل أن يدرك يلديز التعادل بثنائية (71 و82).

وكان يوفنتوس بقيادة مدربه لاعب وسط إنتر السابق المتوج معه بثمانية القاب كلاعب تياغو موتا، الطرف الأفضل في بداية المباراة وبدا مصمما على تعويض خسارته على ارضه امام شتوتغارت الالماني 0 1 في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع، خلافا لإنتر الفائز على مضيفه يونغ بويز السويسري بالنتيجة ذاتها في المسابقة ذاتها.

لكن إنتر كان سباقا الى التسجيل من ركلة جزاء اقتنصها الفرنسي ماركوس تورام اثر عرقلته من البرازيلي دانيلو، فانبرى لها جيلينسكي بنجاح (15).

وأدرك يوفنتوس التعادل بعد خمس دقائق عندما تلقى فلاهوفيتش كرة من الاميركي ويستون ماكيني، فتابعها بيسراه على يسار الحارس السويسري يان سومر (20) رافعا رصيده الى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.

ونجح يوفنتوس في التقدم اثر مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو داخل المنطقة وتمريرة زاحفة تابعها وياه بيمناه داخل المرمى الخالي (26).

وكاد كونسيساو يفعلها بتسديدة خادعة قوية من زاوية صعبة داخل المنطقة لكن سومر أبعدها بصعوبة الى ركنية (30).

وأدرك مخيتاريان التعادل بعد هجمة منسقة ولعبة مشتركة مع تورام الذي هيأه له الكرة عند مشارف المنطقة، فتوغل داخلها وتلاعب بثلاثة مدافعين قبل أن يسددها قوية زاحفة بيسراه على يمين الحارس ميكيلي دي غريغوريو (35).

وحصل انتر على ركلة جزاء ثانية اثر خطأ ارتكبه المدافع الفرنسي بيار كالولو بحق دمفريس، فانبرى لها جيلينسكي مرة ثانية بنجاح (37).

وجرب وياه حظه بتسديدة قوية عكسية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (45+2).

وأنقذ دي غريغوريو مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة عكسية لفيديريكو دي ماركو قبل ان يشتتها الدفاع (49).

وعزز دمفريس تقدم إنتر بهدف رابع عندما استغل كرة مبعدة برأس المدافع أندريا كامبياسو اثر ركلة ركنية انبرى لها جيلينسكي، فهيأها لنفسه وسددها بيمناه زاحفة على يمين الحارس (53).

وأنقذ دي غريغوريو مرماه من هدف خامس بإبعاده تسديدة قوية لديماركو من خارج المنطقة الى ركنية (65)، وأبعد أخرى "على الطاير" من خارج المنطقة لنيكولو باريلا الى ركنية لم تثمر (67)، ورأسية للقائد الارجنتيني لاوتارو مارتينيس اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايسر (70).

وقلص يلديز، بديل وياه، الفارق بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يسار الحارس سومر (71)، ثم أدرك التعادل عندما استغل كرة رأسية لدمفريس خلال محاولته ابعاد عرضية لكونسيساو، فهيأها لنفسه وسددها قوية بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (82).

لاتسيو يستعيد توازنه

واستعاد لاتسيو توازنه بفوزه على ضيفه جنوى 3 0.

وبكر لاتسيو بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة 18 عبر المهاجم الهولندي تيجاني نوسلين اثر تمريرة من البرتغالي نونو تافاريش، لكنه انتظر الدقائق الأخيرة لتأمين انتصاره بهدفين للدولي الإسباني السابق بيدرو (86) والأوروغوياني ماتياس فيسينو (90+5).

وهو الفوز الخامس للاتسيو هذا الموسم وجاء عقب خسارته امام مضيفه يوفنتوس 0 1 في المرحلة الماضية.

ورفع لاتسيو رصيده الى 16 نقطة وصعد الى المركز الخامس، فيما مني جنوى الذي أعلن قبل المباراة أنه سيحاول التعاقد مع المهاجم الدولي السابق المشاكس ماريو بالوتيلي، بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.

وأكد المدير الرياضي لجنوى الأحد أن بالوتيلي سيعود إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ ظهوره الأخير قبل أربع سنوات، و"باستثناء أي مفاجآت، فإنه سيكون لاعبا في جنوى غدا (الاثنين)".

ومن المرجح أن يظهر بالوتيلي أمام فيورنتينا الخميس. ويعاني جنوى من إصابة سبعة لاعبين من بينهم المهاجمون البرازيلي جونيور ميسياس والبرتغالي فيتينيا والغاني كايليب إيكوبان وقرر المجازفة باللاعب الحر بالوتيلي الذي لعب آخر مرة في الدوري الإيطالي مع بريشيا قبل أربع سنوات وكان الموسم الماضي مع أضنة ديميرسبور التركي.

وتعادل بارما مع إمبولي بهدف للكونغولي غابريال شاربنتييه (80) مقابل هدف للفرنسي وويو كوليبالي (35 خطأ في مرمى فريقه).

وأهدر الفرنسي أنج يوان بوني فرصة منح النقاط الثلاث لبارما عندما فشل في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة 84.

كما تعادل مونتسا مع فينيتسيا بهدفين لليوناني يورغيوس كيرياكوبولوس (23) والبوسني ميلان ديوريتش (44) مقابل هدفين للإيسلندي ميكايل إيجيل إيليرتسون (15) والنمسوي ميكايل سفوبودا (39).

وأكمل مونتسا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الفرنسي وارين بوندو لتلقيه إنذارين.