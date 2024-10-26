دوري أن بي ايه: ليبرون وديفيس يقودان ليكرز للفوز على صنز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس ليكرز إلى قلب تأخره بفارق 22 نقطة أمام ضيفه فينيكس صنز إلى فوز 123 116 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الجمعة.

وسجل "الملك" جيمس 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما فرض ديفيس نفسه نجما للقاء بتصدره لائحة أفضل المسجلين مع 35 نقطة، ليحقق ليكرز فوزه الثاني تواليا مع انطلاق الدوري، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2010 2011.

وواصل ديفيس تألقه للمباراة الثانية تواليا بعدما كان سجل 36 نقطة أمام مينيسوتا تمبروولفز 110 103 في مستهل مباريات ليكرز الثلاثاء.

وقال ديفيس الذي أضاف إلى رصيده 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، إلى سرقتين وتصديين "أحاول فقط أن أخوض المباراة بالطريقة الصحيحة".

وساهم العمل الدفاعي لديفيس في الحد من خطورة كيفن دورانت نجم صنز الذي تقدم على ليكرز 38 23 في الربع الأول محكما قبضته على المباراة.

وتأخر ليكرز بفارق 9 نقاط مع نهاية الشوط الأول، قبل أن ينتفض في الربع الثالث ويسجل 9 نقاط تواليا دون رد من صنز، ليجد صاحب الارض نفسه متقدما 83 81، ثم يوسّع الفارق إلى 12 نقطة.

وبرز في صفوف الخاسر المخضرم دورانت بتسجيله 30 نقطة، فيما أضاف ديفن بوكر 21.

ونجح لاعبو صنز في 61 في المئة من رمياتهم في الشوط الأول، قبل أن تتراجع النسبة إلى 41.9 في الثاني.

وفي نيويورك، تألق الثنائي الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز وميكال بريدجز أمام جماهير ملعب ماديسون سكوير غاردن فسجل كل منهما 21 نقطة، وساهما في فوز نيكس على إنديانا بايسرز 123 98.

وفاجأ شيكاغو بولز بقيادة كوبي وايت الذي سجل 35 نقطة، مضيفه ميلووكي باكس وفاز عليه 133 122.

وأفسد بولز المباراة الأولى لباكس على أرضه الذي برز في صفوفه "الوحش" اليوناني يانيس أنتيتوكومبو صاحب "دابل دابل" (عشر أو أكثر في فئتين إحصائيتين) مع 38 نقطة و11 متابعة، إلى 5 تمريرات حاسمة.

وأضاف داميان ليلارد 28 نقطة و8 تمريرات حاسمة لباكس، من دون أن يجنب فريقه الخسارة.

وفي سولت لايك سيتي، تألق الاحتياطي بادي هيلد من جزر البهاما في مباراته الثانية مع غولدن ستايت ووريرز بتسجيله 27 نقطة في الفوز الكبير على يوتا جاز 127 86.

وساهم ستيفن كوري بـ 20 نقطة والكندي أندرو ويغينز بـ 10 نقاط، اضاف إليها 13 متابعة، في مباراة انتهج خلالها ووريرز الأسلوب الدفاعي وحدّ من خطورة رميات جاز التي وصلت نسبة نجاحها إلى 31.5 في المئة فقط.

وفاز أتلانتا هوكس على شارلوت هورنتس 125 120، وكليفلاند كافالييرز على ديترويت بيستونز 113 101، وهيوستن روكتس على ممفيس غريزليز 128 108، وأورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 116 101.