بطولة انكلترا: ثنائية كوبر تقود نوتنغهام لاسقاط ليستر على ارضه

الرياص - اسماء السيد - ليستر (المملكة المتحدة) : قاد النيوزيلندي كريس وود بتسجيله ثنائية فريقه نوتنغهام فورست لمواصلة عروضه القوية وإلحاق الهزيمة بمضيفه ليستر سيتي 3 1 ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الجمعة.

وبعد ان افتتح راين ييتس التسجيل لنوتنغهام (16) وعادل جيمي فاردي لليستر سيتي (23)، تألق المهاجم النيوزيلندي بتسجيله هدقين 47 و60) منحا نوتنغهام فوزه الرابع هذا الموسم ليتقدم الى المركز الخامس موقتا برصيد 16 نقطة.

في المقابل، تجمّد رصيد ليستر عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز الثاني تواليا لنوتنغهام تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي غاب عن اللقاء بداعي الإيقاف، علما ان فريقه تعرّض لخسارة واحدة فقط من أصل تسع مباريات مقابل أربعة انتصارات واربعة تعادلات هذا الموسم.

في المقابل، تعرّض مدرب ليستر سيتي ستيف كوبر للخسارة في مواجهته الاولى امام فريقه السابق الذي أقاله من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.