"لاعبو اسكواش".. أوباميانج يسخر من اختيارات الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق القادسية السعودي، على اختيارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لقائمة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في القارة السمراء.

وسخر أوباميانج، بعد عدم اختياره في قائمة أفضل لاعب أفريقي في عام 2024، التي تم الإعلان عنها أمس الخميس من قبل "الكاف".

وشهدت قائمة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024، غياب أوباميانج عن القائمة، بالإضافة إلى غياب النجم المصري محمد صلاح للمرة الأولى منذ عام 2017.

ونشر حساب "Actu Foot Afrique"، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، تغريدة ضمت 6 لاعبين من أبرز نجوم القارة القارة السمراء، تم استبعادهم من قائمة الأفضل في أفريقيا، وهم "النيجيري فيكتور بونيفاس، المغربي براهيم دياز والمغربي الآخر أيوب الكعبي، الغاني محمد قدوس والجابوني أوباميانج، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، أوباميانج".

وعلق الجابوني أوباميانج لاعب القادسية السعودي، على التغريدة ساخراً: "ربما نحن لاعبو اسكواش".

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي، كان قد أعلن أمس الخميس عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب أفريقي والتي جاءت: "أشرف حكيمي (المغرب)، سفيان رحيمي (المغرب)، أدينجرا (كوت ديفوار)، ويليامز (جنوب إفريقيا)، لوكمان (نيجيريا)، تروست إيكونج (نيجيريا)، سيرجيو جيراسي (غينيا)، مبيمبا (الكونغو)، أمين جويري (الجزائر)، تابسوبا (بوركينا).

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