بينهم لاعب الأهلي واليونايتد.. قائمة المرشحين لأفضل حارس إفريقي 2023/24

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائي للمرشحين لأفضل حارس إفريقي عن موسم 2023/24.

وشهدت القائمة تواجد حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، بجانب التونسي أمان الله مميش لاعب الترجي، وأونانا حارس مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الأفضل عن قارة إفريقيا يقام يوم 16 ديسمبر، في المدينة المغربية مراكش.

للإطلاع على القائمة النهائية المرشحة لأفضل حارس طالع الصورة التالية:

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