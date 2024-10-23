يوروبا ليغ: غلطة سراي ينفرد بالصدارة موقتا

الرياص - اسماء السيد - اسطنبول : انفرد غلطة سراي التركي بالصدارة بفوزه الصعب على ضيفه إلفسبورغ السويدي 4 3 الأربعاء في اسطنبول في افتتاح الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وكان الفريق التركي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الاول في صالحه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني ماورو إيكاردي (28) وإيزاك بيترسون (39 خطأ في مرمى فريقه) وباريش ألبير يلماز (44)، لكن الضيوف قلصوا الفارق مطلع الشوط الثاني بهدفين لنيكلاس هولت (52) والغاني ميكايل بايدو (65 من ركلة جزاء).

وأعاد يونس أكغون الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض (83)، قبل أن يقلصه يوهان لارسون مجددا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني لغلطة سراي بعد الاول على ضيفه باوك سالونيكي اليوناني 3 1 في الجولة الاولى مقابل تعادل مع مضيفه أر أف أس اللاتفي 2 2، فرفع رصيده الى سبع نقاط وانتزع الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام خماسي الصدارة السابق لاتسيو الايطالي وليون الفرنسي وأف سي أس بي الروماني وتوتنهام الانكليزي وأندرلخت البلجيكي والذين يلعبون غدا الخميس.

ويلعب لاتسيو مع مضيفه اف سي تفينتي الهولندي، وأندرلخت مع ضيفه لودوغوريتس البلغاري، وليون مع ضيفه بشيكتاش التركي، وتوتنهام مع ضيفه ألكمار الهولندي، وأف سي أس بي مع مضيفه رينجرز الاسكتلندي.

في المقابل، مني إلفسبورغ بخسارته الثانية بعد الاولى امام مضيفه ألكمار الهولندي 2 3 مقابل فوز على روما الايطالي 1 0 فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتا.

ولحق بودو غليمت النروجي بغلطة سراي بفوزه على مضيفه براغا البرتغالي بهدفين لهاكون إيفيين (53) وفيلادس نييلسن (90+4) مقابل هدف للمالي سيكو نياكاتيه (64).

وطرد نياكيتيه بعد ثلاث دقائق (67) لتلقيه إنذارين في دقيقتين.

ورفع بودو غليمت، الفائز على بورتو البرتغالي 3 2 في الجولة الاولى والمتعادل مع سان جيلواز البلجيكي سلبا في الثانية، رصيده الى سبع نقاط بفارق الاهداف خلف غلطة سراي، فيما مني براغا بخسارته الثانية تواليا بعد الاولى امام مضيفه اولمبياكوس اليوناني 0 3، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 2 1 في الجولة الاولى.