شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف مباريات المصري مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن استضافة ستاد برج العرب لمباريات الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد مع الأندية الجماهيرية.

وجاء بيان المصري كالتالي: تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد ، على أن يتم إقامة مباريات المصري مع أندية ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي) على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسبق وأعلن المصري، في بيان رسمي كذلك، إقامة مباريات الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على استاد السويس الجديد، دون مباريات الأهلى والزمالك والإسماعيلى، التى تم الموافقة اليوم على إقامتها فى برج العرب، كما هو موضح أعلاه.

وكشفت قرعة دوري nile للموسم الجديد 2024-2025 عن مواعيد مباريات النادي المصري البورسعيدي، والذي يستعد لموسم قوي ومميز محلياً وأفريقياً.

وجاءت مباريات المصري في الموسم المقبل من الجولة الأولى وحتى السابعة عشر كالتالي:

ـ الأسبوع الأول: طلائع الجيش والمصري

ـ الأسبوع الثاني: المصري والجونة

ـ الأسبوع الثالث: الزمالك والمصري

ـ الأسبوع الرابع: المصري وبيراميدز

ـ الأسبوع الخامس: حرس الحدود والمصري

ـ الأسبوع السادس: المصري والأهلي

ـ الأسبوع السابع: سيراميكا والمصري

ـ الأسبوع الثامن: المصري وفاركو

ـ الأسبوع التاسع: بتروجت والمصري

ـ الأسبوع العاشر: المصري وإنبي

ـ الأسبوع الحادي عشر: زد والمصري

ـ الأسبوع الثاني عشر: الاتحاد السكندري والمصري

ـ الأسبوع الثالث عشر: المصري والبنك الأهلي

ـ الأسبوع الرابع عشر: غزل المحلة والمصري

ـ الأسبوع الخامس عشر: المصري والإسماعيلي

ـ الأسبوع السادس عشر: سموحة والمصري

ـ الأسبوع السابع عشر: المصري ومودرن سبورت