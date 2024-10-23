شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف مباريات المصري مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:59 م
أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن استضافة ستاد برج العرب لمباريات الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد مع الأندية الجماهيرية.
وجاء بيان المصري كالتالي: تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد ، على أن يتم إقامة مباريات المصري مع أندية ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي) على ستاد الجيش ببرج العرب.
وسبق وأعلن المصري، في بيان رسمي كذلك، إقامة مباريات الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على استاد السويس الجديد، دون مباريات الأهلى والزمالك والإسماعيلى، التى تم الموافقة اليوم على إقامتها فى برج العرب، كما هو موضح أعلاه.
وكشفت قرعة دوري nile للموسم الجديد 2024-2025 عن مواعيد مباريات النادي المصري البورسعيدي، والذي يستعد لموسم قوي ومميز محلياً وأفريقياً.
وجاءت مباريات المصري في الموسم المقبل من الجولة الأولى وحتى السابعة عشر كالتالي:
ـ الأسبوع الأول: طلائع الجيش والمصري
ـ الأسبوع الثاني: المصري والجونة
ـ الأسبوع الثالث: الزمالك والمصري
ـ الأسبوع الرابع: المصري وبيراميدز
ـ الأسبوع الخامس: حرس الحدود والمصري
ـ الأسبوع السادس: المصري والأهلي
ـ الأسبوع السابع: سيراميكا والمصري
ـ الأسبوع الثامن: المصري وفاركو
ـ الأسبوع التاسع: بتروجت والمصري
ـ الأسبوع العاشر: المصري وإنبي
ـ الأسبوع الحادي عشر: زد والمصري
ـ الأسبوع الثاني عشر: الاتحاد السكندري والمصري
ـ الأسبوع الثالث عشر: المصري والبنك الأهلي
ـ الأسبوع الرابع عشر: غزل المحلة والمصري
ـ الأسبوع الخامس عشر: المصري والإسماعيلي
ـ الأسبوع السادس عشر: سموحة والمصري
ـ الأسبوع السابع عشر: المصري ومودرن سبورت
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