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برج العرب يستضيف مباريات المصري مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:59 م

أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن استضافة ستاد برج العرب لمباريات الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد مع الأندية الجماهيرية.

وجاء بيان المصري كالتالي: تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد ، على أن يتم إقامة مباريات المصري مع أندية  ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي) على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسبق وأعلن المصري،  في بيان رسمي كذلك، إقامة مباريات الفريق  خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على استاد السويس الجديد، دون مباريات الأهلى والزمالك والإسماعيلى، التى تم الموافقة اليوم على إقامتها فى برج العرب، كما هو موضح أعلاه.

 

وكشفت قرعة دوري nile للموسم الجديد 2024-2025 عن مواعيد مباريات النادي المصري البورسعيدي، والذي يستعد لموسم قوي ومميز محلياً وأفريقياً.

وجاءت مباريات المصري في الموسم المقبل من الجولة الأولى وحتى السابعة عشر كالتالي:
ـ الأسبوع الأول: طلائع الجيش والمصري

ـ الأسبوع الثاني: المصري والجونة

ـ الأسبوع الثالث: الزمالك والمصري

ـ الأسبوع الرابع: المصري وبيراميدز

ـ الأسبوع الخامس: حرس الحدود والمصري

ـ الأسبوع السادس: المصري والأهلي

ـ الأسبوع السابع: سيراميكا والمصري

ـ الأسبوع الثامن: المصري وفاركو

ـ الأسبوع التاسع: بتروجت والمصري

ـ الأسبوع العاشر: المصري وإنبي

ـ الأسبوع الحادي عشر: زد والمصري

ـ الأسبوع الثاني عشر: الاتحاد السكندري والمصري

ـ الأسبوع الثالث عشر: المصري والبنك الأهلي

ـ الأسبوع الرابع عشر: غزل المحلة والمصري

ـ الأسبوع الخامس عشر: المصري والإسماعيلي

ـ الأسبوع السادس عشر: سموحة والمصري

ـ الأسبوع السابع عشر: المصري ومودرن سبورت

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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