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متحدث الزمالك يحذر من كارثة في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، على مستوى التحكيم في مباراتي أمس الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "علامات استفهام حول مستوى التحكيم في لقاءات اليوم، مما ينذر بكارثة تحكيمية نحن في غنى عنها".

وأضاف محذرا: "قد تحدث يوم الخميس القادم، لذا يبقى التساؤل، لماذا لا نستعين بحكام أجانب أو من دولة الإمارات الشقيقة منعا للمشاكل".

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بينما تخطى الأهلي عقبة سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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