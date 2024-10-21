الامارات | بالركلات.. الزمالك إلى نهائي «السوبر المصري» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز الزمالك مقعده في المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري، بعد أن تخطى عقبة بيراميدز، أمس، على استاد آل نهيان بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونجح الزمالك في تجاوز الضربة الموجعة التي تعرض لها قبل بداية المباراة بإصابة المدافع عمر جابر، ما دفع بالمدرب البرتغالي خوسيه غوميز إلى إجراء بعض التعديلات، بإشراك محمد شحاته في مركز الظهير الأيمن، والدفع بزياد كمال في وسط الملعب، إلا أن التغييرات لم تؤتِ أُكلها، فخسر «المارد الأبيض» معركة وسط الميدان مبكراً لمصلحة بيراميدز الذي أحسن استغلال الفرصة عندما تقدم بالهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل، إثر تمريرة مثالية من رمضان صبحي، سدد منها على يمين الحارس «14».

وبدأ الزمالك تدريجياً يدخل في أجواء المباراة، لكن لم تُتح له سوى فرصة واحدة عن طريق زيزو، لم يستغلها كما يجب.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الزمالك في تسجيل هدف التعادل، حينما توغل ناصر ماهر من جهة اليمين، بعد أن راوغ محمد حمدي، وعكس كرة عرضية انقض عليها سيف الجزيري، ووضعها في المرمى «40».

وفوّت بيراميدز على نفسه فرصة إعادة التقدم من جديد، بعد أن حصل على ضربة جزاء، صادقت عليها تقنية الفيديو «الفار»، انبرى لها رمضان صبحي، وسدد في باطن القائم، وارتطمت في أقدام الحارس محمد عواد، لتُبعد بعد ذلك «51».

وفي ركلات الترجيح، سجل الزمالك كل الركلات، بينما أضاع لبيراميدز نجمه الحالي ولاعب الزمالك سابقاً مصطفى فتحي.