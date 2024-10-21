الامارات | البطائح يجدد الثقة بتوميتش.. ويشكو الصافرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة كرة القدم في نادي البطائح الثقة بالمدرب الكرواتي غوران توميتش رغم الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام كلباء 0-3، وكذلك وداع الفريق لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة (خسر 1-3 ذهاباً، وفاز 3-2 إياباً).

وقال رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح سيف المسافري في بيان صحافي، أمس: «إن النادي ماضٍ في توفير جميع المقومات للمدرب الكرواتي من أجل العودة مجدداً للنتائج الإيجابية، وشركة كرة القدم مازالت تضع ثقتها بالجهاز الفني والإداري واللاعبين القادرين على تحقيق طموحات النادي هذا الموسم».

وأضاف: «نادي البطائح يدعم جهود لجنة الحكام ويدعم الصافرة المحلية في جميع المناسبات، إذ نعتبر أي أخطاء تحدث في المباريات هي جزء من اللعبة، لكننا في الوقت ذاته ندعو المسؤولين في اللجنة إلى بذل أقصى الجهود لتلافي مثل هذه الأخطاء، بعدما حدث شبه إجماع على آراء تحكيمية في بعض القرارات التي كانت كفيلة بتغيير سير المباراة (أمام كلباء في الكأس) وهذا الأمر تكرر في أغلب مبارياتنا».

وأكمل المسافري: «نحن في نادي البطائح نؤكد أن العمل الفني والإداري في الفريق الأول يمضي بشكل مناسب لتطلعات مجلس الإدارة، على الرغم من النتائج غير الإيجابية وآخرها الخروج من بطولة كأس رئيس الدولة، إذ قدم الفريق مستوى جيداً، لكن بعض الظروف حالت دون تحقيق النتيجة المرجوّة، منها تأثر الفريق بالنقص العددي نتيجة حالة الطرد، وعدم احتساب ركلة جزاء كانت واضحة للبطائح».

• البطائح طالب بركلة جزاء غير محتسبة خلال مباراته مع كلباء.