أول رد فعل لصلاح بعد الفوز على تشيلسي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة رفقة زميله بالفريق كيرتس جونز، عقب نهاية مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.

وظهر صلاح رفقة كيرتس جونز، عقب نهاية المباراة، خلال قيامهم ببعض التدريبات الاستشفائية.

وكان ليفربول، تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز في شباك تشيلسي، من ركلة جزاء.

وعلق الجمهور، على صورة صلاح رفقة كيرتس جونز، حيث كتب أحد الجماهير: "فخرنا الملك المصري"، وكتب آخر: "The king".

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