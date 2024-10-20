شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الدوري المصري 2024-25 حتى نهاية الدور الأول مع تحديد المواقيت والملاعب.

وتحدد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في يوم 22-2-2025 الساعة 8 مساءً علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.

ويُطبّق نظام جديد فى الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 والتي يحمل لقبها النادي الأهلي بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام المقبل على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة لوضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.