تعليمات كولر.. كواليس آخر استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شدد فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي في الإمارات، على وجود حالة من التركيز الشديد لدى لاعبي النادي الأهلي، لتعويض الهزيمة الأخيرة في مباراة السوبر الأفريقي وفقدان اللقب.

وقال صلاح، عبر قناة الأهلي في برنامج "حارس الأهلي"، الذي يقدمه أحمد شوبير: "هناك تركيز شديد من لاعبي النادي الأهلي، لتعويض الإخفاق الأخير في مباراة السوبر الأفريقي، وهذا ما نشعر به من اللحظة الأولى منذ وصول الفريق إلى الإمارات وخلال التدريبات أيضاً".

وأضاف: "الأهلي اختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا، تم عقد محاضرة فيديو من قبل مارسيل كولر مع لاعبي الفريق قبل بداية المران، الذي أكد خلالها على ضرورة إحراز هدف مبكر وعدم التفكير في المباراة النهائية من الآن".

وتابع: "رابطة مشجعي النادي الأهلي في الإمارات تقوم بدور كبير، لتيسير كافة الأمور، تم حجز تذاكر ما يقرب من 40 أو 50%، من سعة ملعب محمد بن زايد، مجموعة من الجماهير الإماراتية ستتواجد لدعم الأهلي في المباراة".

وأكمل: "هناك حالة من الحب والتقدير للكابتن محمد رمضان، من قبل اللاعبين للكابتن محمد رمضان وتم عقد أكثر من جلسة بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان، بالإضافة إلى جلسات مستمرة مع محمد الدماطي رئيس بعثة الفريق في الإمارات".

واختتم فاروق تصريحاته: "لاعبو الاهلى يدخلون مباراة السوبر المصري بدوافع جديدة، سيكون هناك تدريب صباحي غداً لمجموعة اللاعبين، الذين سيكونوا خارج قائمة الفريق أمام سيراميكا".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا غداً، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

أقرأ أيضاً:

مباريات الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة بطولة كأس الرابطة 2024/25

"ياريت الموضوع يتقفل".. الشناوي يعلق على التدوير بينه وبين شوبير

"مشكلة الدوليين ومشاركة شوبير ورفض وعد الجماهير".. أبرز تصريحات مارسيل كولر قبل مباراة سيراميكا