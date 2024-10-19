بعد برائته اليوم... 20 صورة لقصة حب إمام عاشور وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تصدرت أزمة نجم النادي الأهلي إمام عاشور مع فرد أمن في أحد المولات بالشيخ زايد، خلال شهر يونيو الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خلال الفترة الماضية.

وبدأت أزمة نجم النادي الأهلي إمام عاشور، عندما قام في شهر يونيو الماضي بالاعتداء على فرد أمن في أحد المولات بالشيخ زايد، بعد تعرض زوجته للمعاكسة.

اليوم19 أكتوبر، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة، اليوم السبت، ببراءة لاعب النادي الأهلي "إمام عاشور"، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول تجاري شهير بالشيخ زايد بالجيزة.

ويعرف إمام عاشور بحبه الشديد لزوجته "ياسمين حافظ"، وحرصه الدائم على الظهور معها في مختلف المناسبات، بالإضافة إلى أن اللاعب عرف بغيرته الشديدة على زوجته، مما يجعله يقع في الكثير من الأزمات والمشاكل.

من هى ياسمين زوجة محمد حافظ؟

تدعى ياسمين محمد حافظ، وهى ابنته مصفف الشعر "الكوافير" محمد حافظ، الذي كان يقوم بتأجير محل داخل نادي الزمالك.

وأقيم حفل خطوبة إمام عاشور وياسمين حافظ في يناير عام 2023، بعد أقل من شهرين فقط، في مارس من العام ذاته أعلن أقيم حفل الزفاف بين الثنائي.

ودرست ياسمين حافة في الأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري.

وياسمين حافظ، هى شقيقة ناشئ الزمالك السابق ياسين حافظ، لاعب فريق مواليد 2005 بالفارس الأبيض.

ويحرص دائماً إمام عاشور على مدح زوجته في الكثير من اللقاءات التليفزيونية، التي يظهر فيها، حيث قال خلال ظهوره عبر القناة الأولى: "زوجتي ربنا يخلهالي، سند ليا ومهما تكلمت عنها مش هقدر أديها حقها".

وأضاف: "وقفت بجانبي في الكثير من الأمور، وداعمة لي بشكل دائم في الملعب وخارج الملعب أيضاً".

والجدير بالذكر أن أول جلسات محاكمة نجم النادي الأهلي إمام عاشور، بتهة ضربه لأحد عمال المولات بالشيخ زايد، أقيمت يوم أمس السبت الموافق 5 أكتوبر، والت يتم تأجيلها إلى يوم 12 من الشهر الجاري.

أقرأ أيضاً:

مصدر يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع صلاح

لعب مع أرسنال وليفربول.. من هو أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المنتظرة؟

"عمر مرموش أساسياً".. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة