تعرف على مباريات الأهلي بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 وملاعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2024/2025 بنظامه الجديد عن مباريات الزمالك بالدور الأول من المسابقة والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية عبر مقطع فيديو نشرته اليوم السبت عبر حساباتها بمواقع التواصل أن النظام الجديد لبطولة الدوري المصري، سيكون بمواجهة الفرق بعضها البعض في دور واحد، مكون من 17 جولة.

ومع نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة اللقب ومجموعة البقاء، ويتنافس أول 9 فرق لتحديد بطل الدوري (ويكون استكمالا على عدد النقاط)، على أن يهبط فريقين بنهاية الموسم.

وجاءت مباريات الأهلي في الموسم الجديد 2024/2025:

الجولة الأولى: الأهلي vs سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية: زد vs الأهلي

الجولة الثالثة: الأهلي vs الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة: البنك الأهلي vs الأهلي

الجولة الخامسة: الأهلي vs سموحة

الجولة السادسة: المصري vs الأهلي

الجولة السابعة: إنبي vs الأهلي

الجولة الثامنة: الأهلي vs الجونة

الجولة التاسعة: فاركو vs الأهلي

الجولة العاشرة: الأهلي vs بيراميدز

الجولة 11: مودرن سبورت vs الأهلي

الجولة 12: الأهلي vs بتروجت

الجولة 13: الأهلي vs غزل المحلة

الجولة14: الإسماعيلي vs الأهلي

الجولة 15: الأهلي vs الزمالك

الجولة 16: حرس الحدود vs الأهلي

الجولة 17: الأهلي vs طلائع الجيش

اقرأ أيضًا:

تعرف على مباريات الزمالك بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 وملاعبها

ليست في البداية.. تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك بالموسم الجديد 2024-25 وملعب اللقاء

رسميًا.. أحمد دياب يُعلن موعد نهاية الدوري المصري في الموسم الجديد 2024/2025