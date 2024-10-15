الامارات | احتدام منافسات الغولف في «السباق إلى دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتدمت المنافسة بين النجوم العالميين على بطاقات التأهل إلى «التصفيات الختامية» لجولة «دي بي ورلد» لـ«السباق إلى دبي»، التي ستقام في أبوظبي ودبي على التوالي، بداية من السابع من نوفمبر المقبل، وذلك مع ختام بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة، التي فاز بلقبها الإنجليزي دان برادبوري.

وتقدم برادبوري 73 خطوة دفعة واحدة في التصنيف العالمي الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي»، بعدما أصبح في المركز 25 بإجمالي 1295 نقطة هذا الموسم.

ويتنافس اللاعبون على الوجود في قائمة أفضل 70 لاعباً في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، وذلك مع تبقي بطولتين في إسبانيا وكوريا الجنوبية، قبل أن يحين موعد الختام، وتحتضنه الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» بنادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وتقام من السابع إلى العاشر من نوفمبر المقبل، ثم جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرا للغولف، بالفترة من 14 إلى 17 نوفمبر.