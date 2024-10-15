الامارات | «إقامة دبي» يتعادل في أولى مبارياته بدوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعادلاً (2-2) أمام فريق الحمرية في أولى مبارياته ضمن دوري كرة قدم الصالات، وأقيمت في الصالة الرياضية لنادي الحمرية، وتُعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لجهة حكومية في هذه البطولة.

وسجل لفريق «إقامة دبي» البرازيلي دانيل نيتو وأحمد بشر، بينما سجل هدفي الحمرية خالد سعيد.

وأعرب نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق قطاع متابعة المخالفين والأجانب العقيد عبدالله عتيق خميس، عن فخره بهذا الإنجاز. وأضاف: «هذه المبادرات تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي تنظر إلى الرياضة كوسيلة فعّالة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط المجتمعي. كما تعتمد الإدارة الرياضة كأداة لتعزيز مفاهيم الصحة والرفاهية بين الموظفين، وليست مجرد نشاط ترفيهي».

وقال رئيس قسم الأنشطة الرياضية بالإدارة النقيب راشد المري: «وفّرت بطولة كرة قدم الصالات منصة مثالية لتعزيز الروح الرياضية بين الموظفين، حيث كان التفاعل الإيجابي الذي أبداه المشاركون دليلاً على البيئة المحفزة التي تسعى الإدارة إلى بنائها من خلال دعم الأنشطة الرياضية والعمل الجماعي».

وأضاف: «الفريق مستعد للمشاركة في الفعاليات الرياضية المقبلة، بما في ذلك البطولات الرمضانية، إلى جانب تنظيم بطولات داخلية بين الأقسام والقطاعات المختلفة لتعزيز روح العمل الجماعي».

وأوضح أن «الفريق يخضع لتدريبات صباحية ومسائية مكثفة داخل الصالات المغلقة لتعزيز اللياقة البدنية وضمان الجاهزية الكاملة للمباريات، حيث تم اختيار المدرب بعناية فائقة نظراً لخبرته الواسعة وسجله المميز في بطولات كرة قدم الصالات الدولية، بما في ذلك نجاحاته في البرازيل، والبرتغال، والسعودية، ما أسهم في رفع مستوى جاهزية الفريق بشكل ملحوظ».

وفي مباراة ثانية، أقيمت الأحد تعادل دبا الحصن مع كلباء (3-3). وسجل لدبا البرازيلي فيليب اوليفيرا (هدفان) ووائل محمد، بالمقابل سجل أهداف النمور لاعب دبا الحصن وائل محمد في مرماه وأحمد خليل وحمد حسن.

وبموجب هذه النتائج يتصدر ترتيب الفرق مليحة ست نقاط، يليه خورفكان والبطائح ولكل منهما أربع نقاط، ثم شباب الأهلي ثلاث نقاط من مباراة واحدة، ثم كلباء والحمرية ودبا الحصن ولكل منهما نقطتان، وفريق «الإقامة وشؤون الأجانب» نقطة واحدة، وفرق فليتوود يونايتد، واليرموك والموج من دون نقاط.