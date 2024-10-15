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بشير التابعي : الفوز على موريتانيا هام من أجل إراحة الأساسيين باقي التصفيات

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يحتاج للانتصار على موريتانيا من أجل الحصول على راحة في المباريات المقبلة، ومنح بعض اللاعبين الشباب فرص خصوصا محمد شحاتة وإبراهيم عادل ومحمود صابر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "حسم التأهل مبكرًا لـ أمم أفريقيًا أمر مهم جدًا ويفيد منتخب مصر في المرحلة القادمة لضخ دماء جديدة، ومنح اللاعبين فرصة للعب بشكل أساسي في المباراتين الأخيرتين".

وأضاف: "منتخب مصر كسب موريتانيا رغم أنه لم يكن جيدًا بدرجة كبيرة، والمنتخب لو كان في افضل حالاته كان من الممكن الفوز بنتيجة كبيرة جدا، والأهم في النهاية المكسب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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