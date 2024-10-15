دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تبلغ الدور ربع النهائي بفوز صعب على هولندا

الرياص - اسماء السيد - برلين : بلغ المنتخب الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الامم الاوروبية لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الهولندي 1 0 في ميونيخ الإثنين، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول.

وتدين ألمانيا بالتأهل إلى مهاجم شتوتغارت ابن الـ 23 عاما جيمي ليفيلينغ الذي اشركه يوليان ناغلسمان اساسيا بعد اصابة دنيس اونديف خلال عملية الاحماء، ليفتتح غلته التهديفية في باكورة مبارياته الدولية في الدقيقة 64.

ورفعت ألمانيا التي ضمنت احتلال احد المركزين الاول والثاني ولم تذق طعم الخسارة في النسخة الحالية من المسابقة القارية (3 انتصارات وتعادل) رصيدها في المركز الاول إلى 10 نقاط، متقدمة بفارق 5 نقاط عن هولندا الثانية التي مُنيت بخسارتها الاولى بعد فوز وتعادلين.

وانتهت مباراة الذهاب بين أبطال العالم أربع مرات وهولندا بالتعادل 2 2 على ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام في 10 أيلول/سبتمبر.

وفي المجموعة ذاتها، افتتحت المجر غلتها من الانتصارات بفوزها على البوسنة والهرسك متذيلة الترتيب 2 0 سجلهما دومينيك سوبوسلاي (38 و50 من ركلة جزاء)، لترفع رصيدها في المركز الثالث إلى 5 نقاط.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الاربع للمستوى الاولى الى ربع النهائي.

وأجرى ناغلسمان خمسة تغييرات على التشكيلة الفائزة على البوسنة والهرسك 2 1 الجمعة، فشارك حارس المرمى أوليفر باومان والمدافع نيكو شلوتربيك ولاعبا الوسط ألكسندر بافلوفيتش وأنجيلو ستيلر، إلى المهاجم ليفيلينغ الذي استدعي إلى المنتخب نتيجة إصابة جمال موسيالا.

في المقابل، أعاد مدرب "الطواحين" رونالد كومان تنظيم دفاعه في ظل غياب القائد فيرجيل فان دايك، فزج بمدافع أياكس يوريل هاتو على الجانب الأيسر. وفي الهجوم أشرك براين بروبي بدلا من يوشوا زيركسي.

وبكّر المنتخب الالماني في هز شباك الضيوف بعد دقيقتين من صافرة البداية عبر ليفيلينغ، إلا ان حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغى الهدف بسبب حالة تسلل على الممرر سيرج غنابري.

ومرة جديدة برز ليفيلينغ وكاد أن يفتتح التسجيل، غير أن المدافع ستيفان دي فري حال دون وصول الكرة إلى شباك فريقه (28).

وفشل الفريق المضيف رغم سيطرته في الخروج متقدما من الشوط الاول الذي لم يشهد أي تسديدة لهولندا بين الخشبات الثلاث.

ومع بداية الشوط الثاني، اقدم ناغلسمان على اخراج فلوريان فيرتس الذي لم يظهر بصورة جيدة، وادخل روبرت اندريش لتنشيط خط الوسط، مقابل تغييرين للمنتخب الهولندي.

ووضع ليفيلينغ فريقه في المقدمة بعد ركنية من يوزوا كيميش، حاول تيم كليندينست الوصول للكرة برأسه، لكن مدافع توتنهام الانكليزي ميكي فان دي فين أعادها إلى المحور نحو مهاجم شتوتغارت الذي سددها على "الطاير" بقدمه اليسرى استقرت في الشباك (64).