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تفاؤل داخل برشلونة بشأن إصابة لامين يامال

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الدولي الإسباني لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ومنتخب إسبانيا، لإصابة خلال مواجهة الدنمارك الماضية، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الإسباني استبدال اللاعب بعدما ظهرت تأثر من الإصابة التي تعرض لها خلال هذه الموقعة، ليزداد القلق حول مدة غياب اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك حالة من التفاؤل داخل برشلونة بشأن إصابة يامال، بعدما أظهر الفحوصات الطبية أن اللاعب لا يعاني من إصابة قوية.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني هانز فليك سقوم بمراقبة لامين يامال لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة برشلونة المقبلة ضد إشبيلية، يوم الأحد القادم.

وشددت التقارير على أن هناك حالة من الحذر فيما يخص التعامل مع اللاعب، حيث لا يرغب فليك في استعجال مشاركته، خاصة وأن هناك مباريات قوية للبارسا أمام في الليجا الإسبانية، وبايرن ميونخ في .

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم 23 أكتوبر، قبل ملاقاة ريال مدريد في الكلاسيكو في الليجا يوم 26.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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