موقف مبابي.. تشكيل منتخب فرنسا المتوقع لصدام بلجيكا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب الملك بودوان، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين منتخب فرنسا وبلجيكا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة مباراة فرنسا وبلجيكا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPorts HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

ويغيب عن قائمة فرنسا كيليان مبابي نجم ريال مدريد، بعد الاتفاق مع اللاعب وإدارة الملكي على استبعاده لعدم استقرار حالته البدنية على المستوى الطبي، رغم مشاركته مع الميرنجي في الخسارة أمام ليل بـ دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلي زميله فيرلاند ميندي.

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة بلجيكا

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ساليبا – كوناتي – كوندي.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، ماتيو جندوزي.

الهجوم: باركولا – مايكل أوليس – راندال كولو موانى.

موقف فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يحتل منتخب فرنسا وصافة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، في حين تأتي بلجيكا خلفها في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويدخل المنتخب الفرنسي، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة إيطاليا على صدارة المجموعة، بعد تحقيق الديوك الانتصار في آخر مباراتين، على الجانب الآخر ستعمل بلجيكا، على الحفاظ على فرصها في التأهل والخروج بنتيجة إيجابية أمام كتيبة المدرب ديديه ديشامب.