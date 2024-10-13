مانشستر يونايتد يضع قائمة بالمرشحين لخلافة تين هاج

ياسر رشاد - القاهرة - وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة من المرشحين المحتملين لخلافة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في حال تمت إقالته قريبًا.



وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يعتبر إدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، أحد الأسماء المفاجئة في القائمة المختصرة لمانشستر يونايتد. وقد قاد تيرزيتش دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يستقيل بشكل مفاجئ، وهو يحظى بقبول كبير في أولد ترافورد.



تجري إدارة مانشستر يونايتد مراجعة لموقف تين هاج، حيث تدرس خيارات أخرى تشمل جراهام بوتر، جاريث ساوثجيت، وتوماس توخيل، المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ. كما يُعتبر خيار تصعيد أسطورة النادي والمدرب الحالي رود فان نيستلروي وارداً، بالإضافة إلى كيران ماكينا مدرب إيبسويتش تاون، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد.



تضم القائمة أيضًا أسماء مثل سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، وروبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة.



يعاني تين هاج من ضغوط كبيرة بسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد مرور 7 جولات.