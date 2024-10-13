شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يكتسح منتخب السويس بخماسية وبروكسي يهزم طنطا وتعادل راية وأبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق القناة نظيره منتخب السويس بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري المحترفين.

وسجل خماسية القناة مل من عمرو بركات ومصطفى سلطان "هدفين" وصامويا وعمر عبد الشافي عسلية، في الوقت الذي أهدر ابو الحمد لاعب منتخب السويس ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية، خطف بروكسي فوزا مهما على فريق طنطا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ظل فريق طنطا بدون نقاط بعد الهزيمة الثانية.

وحسم التعادل السلبي مواجهة راية مع أبو قير للأسمدة، ليحصد راية أول نقطة له هذا الموسم، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 4 نقاط.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى، بمواجهة من رائحة الدورى الممتاز بين المقاولون العرب والداخلية، والذين هبطا الموسم الماضى، ويأمل محمد مكى في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالي، فيما يسعى عيد مرازيق في تعديل المسار وتحقيق الانتصار الأول أمام ذئاب الجبل.