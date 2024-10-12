الامارات | 365 لاعباً يُشاركون في كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهلّ اتحاد ألعاب القوى نشاطه للموسم الجديد 2024-2025، بإقامة بطولة كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية، اليوم، في ضيافة نادي كلباء الرياضي الثقافي، بمشاركة 365 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات.

وتتضمن البطولة سباقات مختلفة في فئات الأشبال بنين وبنات تحت 16 سنة لمسافة 2 كلم، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة لمسافة 4 كلم، والشباب والشابات تحت 20 سنة لمسافة 6 كلم، بالإضافة إلى العموم للرجال والسيدات لمسافة 9 كلم.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي مدير البطولة، راشد آل علي، إن اتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، يتطلع إلى نجاح جديد لموسم منافسات ألعاب القوى على غرار السنوات الماضية، بما يتماشى مع التوجهات بالارتقاء باللعبة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت على كل المستويات التنافسية. وأضاف في تصريحات صحافية، أن بطولة نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية تمثل أفضل تدشين للموسم الجديد، بفضل المشاركة الكبيرة من اللاعبين واللاعبات، بما يعزز تطور اللعبة ونموها وتزايد الشغف بها، لاسيما بعد النتائج المميزة التي حققتها اللعبة في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية مؤخراً.