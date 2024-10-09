أزمة في السوبر الأفريقي.. لاعب من القطبين مهدد بالإيقاف بسبب المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصادر مسؤولة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكدت في تصريحات خاصة، وجود أزمة في تحاليل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي التي جمعت بين الأهلي والزمالك بالسعودية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصادر أكدت أن لجنة تابعة لمنشطات الكاف توجهت إلى فندق الإقامة كما هو متبع قبل أي مباراة، وأجرت تحاليل لـ 4 من الأهلي وهم عمرو السولية ويحيى عطية الله وعمر كمال عبدالواحد وعمر الساع، بالإضافة إلى 2 عقب المباراة وهم طاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير".

وأكمل:" لجنة المنشطات أيضا أجرت تحاليل قبل المباراة لـ 4 من الزمالك وهم محمد صبحي ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمود بنتايك، وبعد المباراة فيه 2 وهم عبدالله السعيد وكونراد ميشالاك".

وأختتم الغندور:" في لاعب من الـ 12 لاعب وأنا مش هذكر اسمه، ضروري عن طريق ناديه يثبت بالتقارير الطبية والروشتات العلاجية، أنه يتناول نوع دواء معين بسبب مرض يعاني منه، حتى يثبت براءته أمام مكافحة المنشطات، لأن العينة حاليا يتم تحليها في أحد المعامل بأوروبا وعلى أساس التقارير الطبية سيتم تبرئته أو استدعاءه لتحليل العينة الثانية وإثبات تورطه في تناول المنشطات".