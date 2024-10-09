بعد تصريحات حسين لبيب.. قناة الزمالك تضيف شعار «أكبر قلعة رياضية في مصر» عبر شاشتها

الشارقة - اميمة ياسر -

أضافت قناة نادي الزمالك عبر شاشتها هاشتاج «أكبر قلعة رياضية في مصر»، وذلك بعدما رددها حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، خلال إحدى تصريحاته التلفزيونية.

ووضعت القناة هاشتاج: «أكبر قلعة رياضية في مصر»، للتأكيد على ما قاله رئيس القلعة البيضاء.

وأعادت جماهير نادي الزمالك، نشر صورة من قناة الزمالك، خلال وضعها هاشتاج: «أكبر قلعة رياضة في مصر»، كنوع من الدعم لما فعلته قناة ناديها وتأكيدًا لتصريحات حسين لبيب.

ويأتي أطلاق هذا الـ هاشتاج قبل أيام من سفر الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري الذي سينطلق يوم 20 أكتور الجاري وحتى 24 من نفس الشهر بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.