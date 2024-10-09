شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منتخبات اليد بحضور وزير الرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أقيم مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم منتخباتنا الوطنية المصرية الحاصلة على الألقاب العالمية والقارية فى كرة اليد وذلك فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

شهد التكريم حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وحسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

تم تكريم منتخب مصر الوطنى الحاصل على لقب بطولة العالم فى نسختها الـ 3 للكراسى المتحركة وتكريم منتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2004 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها الـ 31 للشباب لكرة اليد ومنتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها الـ 20 للناشئين لكرة اليد.