اليوم.. صيد الدقى يواجه الأهلى فى نهائى دورى الأندية للتنس الأرضي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق التنس بنادى الصيد بالدقى نظيرها النادي الأهلى فى الدور النهائي لدوري مرحلة 14 سنة ناشئين فى تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء على ملاعب النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان فريق الصيد قد استطاع تخطي نادي وادى دجلة فى المباراة التى اقيمت بينهما امس بنتيجة 6 - 3 ليتأهل صيد الدقي للمواجهة النهائية مع النادي الأهلى

تضم قائمة الفريق اللاعبين إبراهيم رامى، يوسف موريد، عمر عاصم، ياسين فخرى، أحمد وليد، محمد عبد الحليم، زياد خالد، طارق كريم، ستيف يوسف، نور رامز، عمر المحروقى، آدم على.

الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفنى احمد هانى، مساعد المدير الفنى عادل سيد، مدربين شريف العسيلى و حسن يوسف، حسين ابو المكارم و حسين عبد المحسن وعمر مجدى وممدوح محمود و عبد الرحمن علام مدربين، خالد الجارحى ودكتور شريف الدجوي لياقة بدنية، سماحة ابراهيم و محمود عبد الرحمن وعبد الله شهدى ومحمد فايز و هناء حسانين إداريين.