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وظيفة كلوب الجديدة بعد رحيله عن ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادي الانجليزي، عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن قلعة "أنفيلد".

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها العديد من الصحف العالمية، أنه سيعمل بمنصب جديد حيث أن الألماني سيكون المدير العام لكرة القدم لشركة ريد بول التي تمتلك أكثر من نادٍ وهو ما أعلنته الشركة رسميًا قبل قليل.

وتقوم الشركة الشهيرة برعاية أندية سالزبورج (النمسا)، نيويورك (أمريكا)، لايبزيج (ألماني) وهناك آخرين في البرازيل.

كلوب سيكون خبيرًا فنيًا يقدم النصائح لإدارة الشركة بشأن أنديتهم في ألمانيا، النمسا وغيرها من الأماكن ومهمته ستبدأ في يناير 2025.
وسيمتلك كلوب ضمن عقده مع ريد بول بندًا يمنحه خيار الرحيل عن المنصب إذا كانت هناك فرصة لتدريب منتخب ألمانيا في المستقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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